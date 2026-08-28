Instytut Meteo wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem w czterech województwach – od zachodu po południe kraju. Ostrzeżenia będą aktywne w piątek.

Alerty zostały wydane dla części województwa lubuskiego i dolnośląskiego. W tych regionach temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 st. C.

Ostrzeżenia będą aktywne od godz. 12 do godz. 20.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.