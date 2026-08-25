<p>"Pod Parasolem Lata" to nazwa ostatniego w tym roku koncertu nad Jeziorem S\u0142awskim. W najbli\u017cszy pi\u0105tek poezj\u0119 \u015bpiewan\u0105 zaprezentuje zesp\u00f3\u0142 "Trupi\u0119gi". Zaprasza Tomasz Krzymi\u0144ski, dyrektor S\u0142awskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.<\/p>\n<p><audio src="https:\/\/zachod.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/5e36308e2ef30eb86f871cf4e47e7ebf_Prewiev.mp3?var=0.5337129057573334" controls="controls"><\/audio><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Pocz\u0105tek koncertu o osiemnastej.<\/p>\n<p><img src="Fot. M. Turowski." alt="" \/><\/p>