Kolejne energooszczędne lampy rozświetlą drogi w sołectwach gminy Żagań. Samorząd kolejny rok inwestuje w bezpieczeństwo instalując oświetlenie w miejscowościach. Inwestycja to koszt blisko 250 tysięcy złotych.

Wykonawca zamontował już część lamp między innymi w Tomaszowie, Miodnicy, Chrobrowie czy Jeleninie. Jak podkreśla wójt gminy Leszek Ochrymczuk zadanie w tym roku obejmuje 9 sołectw. – Powstają nowe domy, budujemy ulice, więc potrzebne jest tam oświetlenie – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że żagańska gmina liczy 15 sołectw.