W sobotę w Żaganiu odbędzie się młodzieżowy spływ kajakowy na zakończenie wakacji. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron-Czerna” już po raz 10 organizuje wydarzenie propagujące aktywny wypoczynek. Udział w spływie jest darmowy.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału. Jak zaznacza prezes stowarzyszenia Daniel Nuckowski start zaplanowano przy bulwarze na wysokości ulicy Skarbowej. – Chętnych zapraszamy do naszej siedziby na zapisy w czwartek po południu. Można to zrobić też telefonicznie – mówi organizator:

Zbiórka uczestników o godzinie 9.30.