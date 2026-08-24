Koszykarki pierwszej drużyny gorzowskiego AZS AJP rozpoczęły dzisiaj wspólne przygotowania do nadchodzącego sezonu.

Na pierwszym treningu w Arenie Gorzów pojawiły się prawie wszystkie zawodniczki. Ze zgłoszonych do rozgrywek Basket Ligi Kobiet zabrakło jedynie Courtney Hurt, która jako obywatelka Bośni i Hercegowiny czeka na wizę.

Skład pierwszego zespołu AZS AJP:

Zostały: Klaudia Gertchen, Courtney Hurt (Bośnia i Hercegowina), Magdalena Kloska, Wiktoria Kuczyńska, Wiktoria Stasiak, Weronika Steblecka, Magdalena Szymkiewicz, Weronika Telenga

Do zespołu dołączyły: Stephanie Jones oraz Elle Ladine (obie USA)

Odeszły: Rebeka Mikulasikova (Słowacja), Charisma Osborne (USA), Ashley Owusu (USA), Julia Molik (do 1 ligowego zespołu Pantery Łańcut)