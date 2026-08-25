Blisko 50 milionów złotych ma wpłynąć do budżetu miasta ze sprzedaży działki inwestycyjnej na północy Gorzowa.

To jedna z pięciu atrakcyjnych działek inwestycyjnych, jakimi dysponuje Gorzów w tym rejonie. Radni usłyszeli, że miasto ma już potencjalnego inwestora zainteresowanego zakupem, jednak negocjacje objęte są klauzulą poufności.

Mówi przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska Piotr Wilczewski:

Jak dodaje przewodniczący Wilczewski, radni powinni otrzymać przed głosowaniem więcej informacji:

Powierzchnia działki to 78 hektarów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową lub produkcyjną. Sprzedaż nieruchomości ma nastąpić w trybie przetargowym.