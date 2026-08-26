Mauzoleum Książąt Żagańskich w zabytkowym XIX-wieczny kościele pw. św. Krzyża w Żaganiu wymaga pilnego remontu.

Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich oraz parafia pw. Św. Józefa zbierają pieniądze na opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej. Oprócz zbiórki pieniędzy dostępne są także sadzonki róż księżnej Doroty za symboliczną darowiznę.

– Cały dochód zostanie przekazany na opracowanie dokumentacji – mów Adam Raciborski, prezes Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich:

Sadzonki róż księżnej Doroty będzie można nabyć także podczas XIX Festynu Parafialnego w Żaganiu, który odbędzie się w pierwszy weekend września.