Już po raz 4 w Żaganiu zorganizowano wydarzenie pod nazwą „Skate Jam”. Na platformach skateparku przy bulwarze nad Bobrem umiejętności jazdy na hulajnodze i triki zaprezentowało 20 młodych Żaganian i miłośników tej aktywności z pobliskich miejscowości.

Organizatorem eventu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspierane przez inne stowarzyszenia z terenu miasta. Najmłodszy z uczestników to dziesięciolatek. Jak podkreśla wicemistrz Polski Kacper Sztorc każdy z trików wymaga wielokrotnych powtórzeń, aby dojść do perfekcyjnego wykonania. – Tutaj nie ma łatwych figur – dodaje idol żagańskiej młodzieży: