Zielona Góra wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października 2026 roku nie będzie możliwości zakupu alkoholu na wynos w godzinach od 22.00 do 6.00. Zakaz sprzedaży będzie dotyczył stacji paliw oraz sklepów. Nie obejmie lokali gastronomicznych.

Przypomnijmy, z taką inicjatywą we wrześniu 2025 roku wyszedł przewodniczący klubu radnych Zielona Razem Robert Górski, który tłumaczył, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w mieście:

Co ciekawe, w programie sierpniowej sesji Rady Miasta Zielona Góra znalazły się dwa projekty uchwał dotyczące wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Zielonej Górze. Pierwszy – autorstwa radnego Roberta Górskiego, a drugi przygotowany przez miasto. Dokument opracowany przez miejskich urzędników powstał w oparciu o przeprowadzone konsultacje m.in. z mieszkańcami i przedsiębiorcami i to właśnie on został przyjęty przez Radę Miasta.

Jak tłumaczył radny Koalicji Obywatelskiej Radosław Brodzik, przyjęta uchwała porządkuje kwestie związane z Winobraniem czy imprezami promującymi tradycje winiarskie w Zielonej Górze – w tym czasie nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu nie będzie obowiązywało:

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych. Od głosu wstrzymał się m.in. przewodniczący klubu radnych PiS Grzegorz Maćkowiak:

W przeprowadzonych przez miasto konsultacjach wzięło udział 559 osób. 79 proc. respondentów poparło wprowadzenie nocnego zakazu, 60 proc. wskazało godziny od 22.00 do 6.00, a 59 proc. uznało za zasadne wyłączenie z zakazu Winobrania i innych wydarzeń o charakterze winiarskim.

Według danych urzędu – ograniczenie obejmie punkty prowadzące nocną sprzedaż alkoholu, w tym 2 sklepy, 27 stacji paliw, 78 punktów polskiej sieci sklepów małoformatowych oraz 6 supermarketów czynnych po godz. 22.00.