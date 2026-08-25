Zielonogórscy uczniowie przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Ostatni tydzień sierpnia to czas wzmożonego ruchu w sklepach, gdzie poszukiwane są nowe tornistry, zeszyty czy długopisy.

Wielu rodziców czeka z zakupami szkolnymi do samego końca wakacji.

– Wydatki są podobne, jak w ubiegłych latach – przyznają mieszkańcy:

Zdaniem pani Beaty, sprzedawcy w sklepie papierniczym przy ul. Długiej, znaczna część osób zakupi wyprawkę szkolną dopiero na początku września:

Przypomnijmy, uczniowie wrócą do szkół we wtorek, 1 września.