Już po raz 10 w Wicinie w gminie Lubsko odbędzie się Lubuski Plener Archeologiczny. W planach w Parku Kulturowym Grodzisko między innymi warsztaty archeologiczne i garncarskie. Nie zabraknie także rekonstrukcji historycznych.

Podczas spotkania można będzie poznać obrzędy słowiańskie, zobaczyć pokazy kowalstwa średniowiecznego czy odwiedzić stanowisko pracy powroźnika. Jak zaznacza burmistrz Jasienia Małgorzata Zimna będzie to ciekawa podróż w czasie.

– To propozycja na edukacyjne i odkrywcze zakończenie wakacji – podkreśla włodarz gminy:

Początek sobotniego wydarzenia godzina 14.00.