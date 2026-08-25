Żużlowcy Stali Gorzów okazali się najlepsi w 15 rundzie Drużynowego Pucharu Ekstraligi w klasie 500 RCC.
Na torze w Częstochowie gorzowianie zdobyli 26 punktów o 3 więcej od Falubazu Zielona Góra. Dla drużyny proiwadzonej przez trenera Piotra Rembasa było to 10 zwycięstwo w 12 turniejach, w których brali udział.
Wyniki:
- Stal Gorzów – 26 (Michał Głębocki 5+3, Damian Bełtowski 8, William Forstner 9, Sasza Hlib 4+2)
- Falubaz Zielona Góra – 23 (Kajetan Jarosiewicz 12, Marcel Czyżniejewski 5, Julian Wronecki 6+2)
- Maszewski GKM Grudziądz – 18
- Motor Lublin – 17
- Stilmar Włókniarz Częstochowa – 16
- KS Toruń – 15
- WTS Sparta Wrocław – 11