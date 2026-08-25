Żużlowcy Stali Gorzów okazali się najlepsi w 15 rundzie Drużynowego Pucharu Ekstraligi w klasie 500 RCC.

Na torze w Częstochowie gorzowianie zdobyli 26 punktów o 3 więcej od Falubazu Zielona Góra. Dla drużyny proiwadzonej przez trenera Piotra Rembasa było to 10 zwycięstwo w 12 turniejach, w których brali udział.

Wyniki: