Gorzowianka Karina Tyma zajęła 5 miejsce w mistrzostwach Europy.

Podczas turnieju, który rozegrano w Budapeszcie nasza reprezentantka wygrała pięć pojedynków. Przegrała tylko z Belgijką Nele Gilis, która później została wicemistrzynią Europy przegrywając w finale ze swoją siostrą Tinne.

Wyniki meczów K.Tymy:

1/16 finału K.Tyma – Caroline Christiansen (Dania) 3:0 (11-4, 11-9, 11-7)

1/8 finału K.Tyma – Marie Stephan (Francja) 3:2 (7-11, 13-15, 11-6, 12-10, 11-4)

1/4 finału K.Tyma – Nele Gilis (Belgia) 0:3 (1:11, 6:11, 6:11)

o miejsce 5-6 K.Tyma – Cindy Merlo (Szwajcaria) 3:0 (v.o.)

o miejsce 5 K.Tyma – Noa Romero (Hiszpania) 3:0 (11:8, 3:0 krecz)