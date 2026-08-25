Artyści z Chile, Japonii czy Tajwanu odwiedzili Zieloną Górę. Na starówce trwa wydarzenie Busker Tour. To dwudniowa impreza, podczas której swoje umiejętności prezentują między innymi akrobaci, tancerze oraz cyrkowcy.

Ich pokazy można oglądać w różnych częściach deptaka, m.in. przy pomniku Bachusa:

Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury przypomina, że festiwal ma wieloletnią tradycję:

Międzynarodowy festiwal sztuk performatywnych i cyrkowych zakończy się w środę, 26 sierpnia.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale zgodnie z tradycją występów ulicznych, artyści mogą być wynagradzani monetami wrzucanymi do kapelusza.