Lubuska kultura winiarska może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Autorem wniosku jest Krzysztof Fedorowicz, specjalista do spraw kultury winiarskiej w Zielonej Górze.

Chodzi o wiedzę i umiejętności związane z uprawą winorośli i produkcją wina, przekazywane na naszych terenach od wielu stuleci. Fedorowicz, który był dzisiaj gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra, mówił, że taki wpis ma znaczenie nie tylko dla ochrony dziedzictwa, ale także dla promocji całego regionu:

Przygotowanie wniosku wymagało między innymi wykazania ciągłości tradycji winiarskich i porozumienia osób, które dziś tę kulturę tworzą:

Wniosek jest obecnie procedowany – decyzja może zapaść jeszcze w tym roku.

O wpis na krajową listę stara się również Fundacja Tłocznia. Jej wniosek dotyczy tradycji winiarskich Zielonej Góry.