Dwukrotny mistrz świata zagra w sezonie 2026/2027 w drużynie Cuprum Stilonu Gorzów Wielkopolski.

Fabian Drzyzga, bo to oczywiście o nim mowa, jest rozgrywającym i jako reprezentant Polski wywalczył wraz z drużyną narodową w 2014 i 2018 roku złote medale mistrzostw świata. Jest wychowankiem AZS Olsztyn, a w Polskiej Lidze Siatkówki zadebiutował w sezonie 2008/2009 w barwach Tytanu AZS Częstochowa.

W poprzednim sezonie grał w lidze tureckiej w barwach Fenerbahçe Medicana Stambuł. Pierwszy sukces na międzynarodowej arenie zanotował w 2006 roku, gdy wraz z reprezentacją Polski zajął 2 miejsce w mistrzostwach Europy kadetów.

W trakcie gry w Polsce zdobył 12 medali mistrzostw Polski (w tym 4 złote) w różnych kategoriach wiekowych oraz złote medale mistrzostw Grecji i Rosji.

Jako reprezentant Polski wywalczył srebrny medal w mistrzostwach Europy kadetów (2006), 3 brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019, 2021), dwa złote medale mistrzostw świata (2014, 2018), drugie (2019) i trzecie miejsce (2015) w Pucharze Świata oraz srebro (2021) i brąz (2019) w Lidze Narodów.