Gościem Daniela Rutkowskiego jest Krzysztof Karwatowicz starosta Powiatu Gorzowskiego
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Krzysztof Karwatowicz starosta Powiatu Gorzowskiego
O ponad 700 zł wzrosło w ciągu roku średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca Polski i przekroczyło 22,7 tys. zł...
Większość migrantów, którzy 30 i 31 lipca przedarli się z Maroka do Ceuty - hiszpańskiej eksklawy w Afryce, została...
Wiceminister kultury Maciej Wróbel poinformował, że we wtorek (18 sierpnia) zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. Odeszła...
Piłkarze Odry Bytom Odrzański zagrają w środę na wyjeździe z rezerwami Miedzi Legnica w spotkaniu 4. kolejki III ligi. Lider...
Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem ataku było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Państwa Bliskiego Wschodu...
Koszykarze drugoligowej drużyny Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski spotkali się dzisiaj na pierwszym treningu przed nowym sezonem. Oczywiście, jak w wielu...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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