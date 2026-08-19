W sobotę 22 sierpnia w Nowej Soli odbędzie się VI Memoriał Bronisława Malego.
W turnieju, który poświęcony jest pamięci trenera i byłego prezesa Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej, zagrają zespoły: Siódemki Miedzi Legnica, PGE KPR Gryfino i gospodarz UKS Trójka Nowa Sól. Będzie to dzien´ wypełniony przede wszystkim piłką ręczną z dodatkowymi atrakcjami. Mówi Edyta Dąbrowska – prezes Trójki Nowa Sól:
Program VI memoriału Bronisława Malego:
9:40 – mecz mieszany drużyn (dzieci-młodzik- junior)
10:30 – rusza kawiarnia Bike Café
10:50 – oficjalne rozpoczęcie przez Panią Prezydent Nowej Soli Beata Kulczycka
11:00 – pierwszy mecz memoriałowy – UKS Trójka Nowa Sól – Siódemka Miedź Legnica
11:00 – malowanie twarzy i warkoczyki Karolina Wasilewska
11:00 – zaczynamy z dmuchańcami oraz watą cukrową dla dzieci na placu za halą HopiLand – wynajem dmuchanych atrakcji
11:00 – staruje Lodziarnia Mniam
11:30 – rozpalamy grilla Masarnia tradycyjna w Przyborowie.
11:30 – przyjeżdża Straż Pożarna z Otynia
12:30 – drugi mecz – Siódemka Miedź Legnica – PGE KPR Gryfino
14:00 – trzeci mecz – UKS Trójka Nowa Sól – PGR KPR Gryfino
14:30 – Piana Party
15:30 – Zakończenie