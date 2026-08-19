W Cerkwi prawosławnej dziś (19 sierpnia) Przemienienie Pańskie w tradycji ludowej nazywane „Spasa”. Główne uroczystości tradycyjnie odbędą się na Świętej Górze Grabarce.
Główna świąteczna liturgia pod przewodnictwem arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla rozpocznie się o godz. 10.
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