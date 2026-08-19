W Cerkwi prawosławnej dziś (19 sierpnia) Przemienienie Pańskie w tradycji ludowej nazywane „Spasa”. Główne uroczystości tradycyjnie odbędą się na Świętej Górze Grabarce.

Główna świąteczna liturgia pod przewodnictwem arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla rozpocznie się o godz. 10.