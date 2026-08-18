Górnik Polkowice będzie przeciwnikiem piłkarzy Warty Gorzów Wielkopolski w 4 kolejce spotkań grupy 3 III ligi.

W poprzednim sezonie polkowiczanie byli bardzo blisko awansu do II ligi, ale w tym po trzech kolejkach, podobnie jak Warta, mają 4 punkty. Ilość zdobytych punktów nie oznacza, że zespół z Polkowic jest słabszy niż w poprzednim sezonie, mówi trener Warty Grzegorz Kopernicki.

Mecz Warty z Górnikiem jutro (środa 19.08) o godz. 17.00 na stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wielkopolskim.