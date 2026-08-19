Siatkarki Green Volley Zielona Góra w sezonie 2026/27 zadebiutują w rozgrywkach lubuskiej III ligi seniorek.

Zespół składa się z młodych zawodniczek, które właśnie rozpoczęły przygotowania do występów w III lidze na zgrupowaniu w Kołobrzegu. Mówi Andrzej Cyrankowski – szkoleniowiec Green Volley Zielona Góra: