Siatkarki Green Volley Zielona Góra w sezonie 2026/27 zadebiutują w rozgrywkach lubuskiej III ligi seniorek.
Zespół składa się z młodych zawodniczek, które właśnie rozpoczęły przygotowania do występów w III lidze na zgrupowaniu w Kołobrzegu. Mówi Andrzej Cyrankowski – szkoleniowiec Green Volley Zielona Góra:
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