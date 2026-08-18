Katarzyna Hołyst pochodzi z wielkopolskiego Krzyża, ale od lat jest związana z Drezdenkiem. Najpierw poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Muzyki Kameralnej i Organowej Sauerianum, później przez pracę jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. księdza profesora Józefa Tischnera.

Pani Kasia jest autorką biografii poety Andrzeja Sulimy Suryna, do którego wierszy śpiewał m. innymi Stanisław Sojka. Katarzyna Hołyst kocha zwierzęta dlatego też w jej życiu bardzo ważną rolę odgrywa kot Szekspir, „pracownik” działu promocji drezdeneckiej biblioteki. Pani Katarzyna stała się znana dzięki swojemu wielkiemu zaangażowaniu w zdobycie pieniędzy na renowację secesyjnego sklepu z początku XX wieku i przepięknym wystroju.

Okazuje się ,że bezdomny kot Szekspir, który został przygarnięty do drezdeneckiej biblioteki przynosi pani Katarzynie szczęście, podczas realizacji wielu przedsięwzięć