Dobiega końca tegoroczna edycja Lata Muz Wszelakich w Zielonej Górze. – Uczestników jeszcze nie policzyliśmy, ale wiemy już, które imprezy powinniśmy rozwijać – mówi Agata Miedzińska.

Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury wskazała między innymi na czwartkowe spotkania „Znani i lubiani”, czyli recitale artystów znanych z filmów, seriali i estrady oraz na koncerty młodzieżowe:

Jednym z wydarzeń zamykających cykl letnich imprez w Zielonej Górze będzie Busker Tour. Artyści z całego świata opanują śródmieście 25 i 26 sierpnia 2026:

Lato Muz Wszelakich zakończą m.in. koncerty w zatońskim parku oraz dożynki z miejskim charakterem, które odbędą się 29 sierpnia w skansenie w Ochli.

Agata Miedzińska była gościem Rozmowy o 9 .00.