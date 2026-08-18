Koszykarze BC Swiss Krono Żary U-14 (rocznik 2013) zajęli szóste miejsce w 34. turnieju im. Alfreda Krauklisa w Rydze.

W imprezie wystąpiło 16 zespołów. Wyjazd połączony był nie tylko ze sportowymi atrakcjami. Mówi Tomasz Sobczak – szkoleniowiec BC Swiss Krono Żary: