Koszykarze BC Swiss Krono Żary U-14 (rocznik 2013) zajęli szóste miejsce w 34. turnieju im. Alfreda Krauklisa w Rydze.
W imprezie wystąpiło 16 zespołów. Wyjazd połączony był nie tylko ze sportowymi atrakcjami. Mówi Tomasz Sobczak – szkoleniowiec BC Swiss Krono Żary:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.