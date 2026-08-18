Szczypiorniści SMS-u Zielona Góra AZS UZ nie zagrają w kolejnym sezonie w II lidze.
Klub póki co zrezygnował z udziału w rozgrywkach seniorskich, a powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny. Mówi trener SMS-u, Paweł Petela:
Szczypiorniści SMS-u Zielona Góra AZS UZ nie zagrają w kolejnym sezonie w II lidze.
Klub póki co zrezygnował z udziału w rozgrywkach seniorskich, a powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny. Mówi trener SMS-u, Paweł Petela:
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