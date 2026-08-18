90 osób ma szansę na rozpoczęcie służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Kandydaci do służby stałej oraz kontraktowej mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie od pierwszego dnia służby, uproszczony proces rekrutacji i dodatkowe wsparcie w postaci nowego dodatku mieszkaniowego.

Uproszczony proces rekrutacji to odejście od obowiązkowego egzaminu z języka obcego.

Kto może starać się o pracę straży? Osoby posiadające obywatelstwo polskie, z wykształceniem przynajmniej średnim, niekarane. Rekrutacja obejmuje test wiedzy ogólnej, sprawdzian sprawności fizycznej oraz badania psychologiczne i lekarskie. Następnie kilkutygodniowe szkolenie podstawowe przygotowuje do zadań służbowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu końcowego rozpoczynają służbę w wybranych przez siebie jednostkach Straży Granicznej.

Od początku roku służbę w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej rozpoczęło 65 nowych funkcjonariuszy.