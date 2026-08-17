Ponad 200 żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) wyjedzie niebawem do Rumunii w ramach XIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Będą stacjonować w mieście Krajowa i realizować zadania o charakterze defensywnym i odstraszającym w ramach dostosowanej wysuniętej obecności NATO.

Uroczyste pożegnanie żołnierzy odbyło się w poniedziałek (17 sierpnia), w koszarach w Wędrzynie. Półroczną służbę w Rumunii rozpoczną za kilka tygodni. Głównym celem ich obecności w tym kraju będzie wzmacnianie bezpieczeństwa na południowo-wschodniej flance Sojuszu oraz wspólne ćwiczenia z sojusznikami z Rumunii, Portugalii, Francji, Bułgarii i Macedonii.

Stajecie dzisiaj w gotowości do objęcia misji, która jest nie tylko sprawdzianem waszego profesjonalizmu, ale przede wszystkim dowodem stałej obecności i zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO

– mówił podczas apelu dowódca 17 WBZ gen. bryg. Sławomir Kocanowski.

Trzon XIX zmiany tworzą żołnierze trzeciego batalionu piechoty zmechanizowanej międzyrzeckiej brygady; będzie to ostatnia zmiana PKW Rumunia wystawiona przez 17WBZ, która była odpowiedzialna za 15 z 19 rotacji polskiego kontyngentu w Rumunii.

Zgodnie z procedurami, żołnierze udający się na misję przeszli szkolenie zwieńczone certyfikacją, czyli potwierdzeniem gotowości do wykonywania powierzonych im zadań.

Przygotowywaliśmy się prawie rok, więc moi żołnierze są w pełni przygotowani do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem (…) Państwo ramowe, w którym będziemy służyć, również jest państwem NATO, więc przepływ informacji i ewentualne zagrożenia raczej nie powinny występować, a jak będą, to na pewno strona polska o tych sprawach będzie informowana

– powiedział dowódca XIX zmiany PKW Rumunia ppłk. Wojciech Kufliński.

Jak wyjaśnił, jego żołnierze będą szkolić się w ramach pododdziału, zgrywać się ze sobą i żołnierzami państw sojuszniczych.

Więc ten szereg doświadczeń, jakie oni tam zdobędą, na pewno poszerzy nawet i u weteranów ich doświadczenie

– zaznaczył ppłk. Kufliński.

To już jest nasta z kolei zmiana wystawiana przez 17WBZ, więc mamy wielu żołnierzy doświadczonych już w służbie na teatrze rumuńskim, a także wielu młodych, którzy doświadczenie będą tam zdobywać. Jesteśmy w pełni świadomi wyzwań, które stoją przed nami, ale też mamy bogate doświadczenia i taki spokój wewnętrzny, że podołamy wszelkim wezwaniom, które nas czekają

– powiedział dowódca kompanii piechoty zmotoryzowanej XIX zmiany PKW Rumunia por. Mateusz Suszkowski.

W poniedziałkowej uroczystości wzięli udział żołnierze udający się na misję, ich bliscy, przedstawiciele dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Podczas uroczystego apelu komponent, czyli grupa żołnierzy wyjeżdżających do Rumunii, został przekazany w dyspozycję Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z okazji święta Wojska Polskiego wręczono także awanse na wyższe stopnie i wyróżnienia. Uroczystości zakończyła defilada.

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu będąc jedną z największych i najlepiej wyposażonych polskich jednostek wojskowych. Brygada jest przeznaczona do wykonania zadań militarnych oraz reagowania kryzysowego w kraju oraz poza jego granicami.

Żołnierze z międzyrzeckiej brygady od wielu lat biorą udział w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) poza granicami kraju; wielokrotnie uczestniczyli w misjach w Iraku, Czadzie, Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, a w ostatnim czasie w Libanie i Rumunii.