Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza wzmożony ruch na drogach. Z ostatnich wyjazdów wracają uczestnicy kolonii i obozów, dlatego zielonogórscy policjanci przypominają o możliwości kontroli autokarów.

Funkcjonariusze kontrolują między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i ich uprawnienia. Dzięki temu ewentualne zagrożenia można wykryć jeszcze przed rozpoczęciem podróży.

Policja zachęca, by potrzebę kontroli zgłaszać najlepiej co najmniej dwa dni przed wyjazdem. Pozwala to odpowiednio zaplanować działania i uniknąć opóźnień.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 47 795 20 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30. Poza tymi godzinami można dzwonić pod numery 47 795 24 11 lub 47 795 24 12.