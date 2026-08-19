Pisarze, spotkania, spacery, koncerty i rozmowy o historii regionu – tak zapowiada się pierwsza edycja Festiwalu Rzeki Literatury.

Kilkudniowe wydarzenie rozpoczyna się jutro (20.08) w Zielonej Górze. W kolejnych dniach festiwal zawita do Bojadeł, Klenicy, Trzebiechowa i Zaboru, natomiast koncerty odbędą się w Parku Książęcym w Zatoniu.

Wśród festiwalowych gości znaleźli się między innymi Olga Tokarczuk, Joanna Kuciel-Frydryszak, Anna Bikont, Andrzej Stasiuk, Sylwia Chutnik i Jakub Kornhauser.

Jednym z uczestników jest także Krzysztof Fedorowicz – pisarz i znawca kultury winiarskiej regionu. Jutro w Łazie poprowadzi spacer po śladach dawnych winnic:

Fedorowicz podkreśla, że jednym z najważniejszych tematów festiwalu jest tożsamość regionu i jego związki z Odrą:

Oficjalna inauguracja festiwalu odbędzie się w czwartek w południe na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Olga Tokarczuk przeczyta fragment swojej nowej powieści „Świata jest za dużo”.

Literaturze towarzyszyć będą także koncerty. W Zatoniu wystąpią Waglewski Fisz Emade, Mela Koteluk, Kortez oraz Raz Dwa Trzy.

Organizatorami pierwszej edycji Festiwalu Rzeki Literatury są Fundacja Olgi Tokarczuk i Fundacja Festiwal Góry Literatury.

Krzysztof Fedorowicz był dziś gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra.

PROGRAM FESTIWALU – TUTAJ