W Gorzowie, przy ulicy Mironickiej ruszyła budowa nowoczesnej fabryki pocisków rakietowych do wyrzutni HOMAR-K. Tymczasem, mieszkańcy pytają, kiedy inwestor rozpocznie nabór pracowników.

Na razie nie mamy żadnych, konkretnych informacji w tej sprawie – tłumaczy Izabela Jankowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie:

Prace ziemne na terenie pod fabrykę ruszyły ruszyły w lipcu, budowa hal ma ma rozpocząć się jesienią, a pierwsze rakiety mają zejść z taśmy produkcyjnej w 2028 roku.