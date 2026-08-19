W Gorzowie, przy ulicy Mironickiej ruszyła budowa nowoczesnej fabryki pocisków rakietowych do wyrzutni HOMAR-K. Tymczasem, mieszkańcy pytają, kiedy inwestor rozpocznie nabór pracowników.
Na razie nie mamy żadnych, konkretnych informacji w tej sprawie – tłumaczy Izabela Jankowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie:
Prace ziemne na terenie pod fabrykę ruszyły ruszyły w lipcu, budowa hal ma ma rozpocząć się jesienią, a pierwsze rakiety mają zejść z taśmy produkcyjnej w 2028 roku.
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