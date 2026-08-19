W Koźli powstanie miejsce dla miłośników rowerów i nie tylko. Pumptrack to nowa inwestycja, gdzie znajdą się bezpieczne górki i zakręty, a obok przestrzeń do spotkań i integracji. Budowa pumptracku to pierwszy etap projektu, następnym będzie boisko.

Jak podkreśla Teresa Sygut, na tej inwestycji skorzystają nie tylko dzieci:

– Wspólnie z mieszkańcami cieszymy się, że powstanie takie miejsce – mówi Teresa Sygut, – sołtys Koźli

Jak podkreśla Izabela Mazurkiewicz-Kąkol – Wójt Gminy Świdnica – takiego miejsca brakowało na mapie Koźli:

Pumptrack w Koźli będzie pierwszym tego typu obiektem w gminie.