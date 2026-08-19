Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze wzmocni komunikację do Zatonia na czas Festiwalu „Rzeki Literatury”. W dniach od 20 do 23 sierpnia, oprócz regularnie kursującej linii 30, uruchomiona zostanie dodatkowa linia nr 92.
Linia 30 trasa: Dworzec Główny – Chrobrego – Pl. Piłsudskiego – Wrocławska – Racula – Drzonków – Zatonie
Linia 92 trasa: Dworzec Główny – Chrobrego – Pl. Piłsudskiego – Wrocławska – Sienkiewicza – Kożuchowska – Jędrzychowska – Zatonie
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