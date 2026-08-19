Ursusy, Zetory i Porsche – między innymi takie marki można było podziwiać podczas Międzynarodowego Rajdu Zabytkowych Ciągników, który odbył się dzisiaj w skansenie w Ochli. Na Zielonogórzan czekało 16 pojazdów, które kiedy były wykorzystywane m.in. na polu oraz do przewozu siana.
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Większość maszyn obecni właściciele znaleźli w starych stajniach i zagrodach, po czym je odrestaurowali:
Rekordziści są właścicielami ponad 60 ciągników. Czas ich pracy na polu się skończył, teraz mogą cieszyć oko pasjonatów:
Jak mówi Rafał Rosolski, organizator imprezy, w Polsce funkcjonuje wielu miłośników maszyn rolniczych:
Warto dodać, że największy zjazd maszyn rolniczych odbywa się co roku w Wilkowicach obok Leszna. Można tam podziwiać ponad 300 zabytkowych pojazdów.
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