Ursusy, Zetory i Porsche – między innymi takie marki można było podziwiać podczas Międzynarodowego Rajdu Zabytkowych Ciągników, który odbył się dzisiaj w skansenie w Ochli. Na Zielonogórzan czekało 16 pojazdów, które kiedy były wykorzystywane m.in. na polu oraz do przewozu siana.

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Zabytkowe ciągniki w skansenie w Ochli/Fot. Jakub Mielcarz 1 z 13 - +

Większość maszyn obecni właściciele znaleźli w starych stajniach i zagrodach, po czym je odrestaurowali:

Rekordziści są właścicielami ponad 60 ciągników. Czas ich pracy na polu się skończył, teraz mogą cieszyć oko pasjonatów:

Jak mówi Rafał Rosolski, organizator imprezy, w Polsce funkcjonuje wielu miłośników maszyn rolniczych:

Warto dodać, że największy zjazd maszyn rolniczych odbywa się co roku w Wilkowicach obok Leszna. Można tam podziwiać ponad 300 zabytkowych pojazdów.