Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów Wlkp. rozpoczęli dzisiaj przygotowania do nadchodzących rozgrywek Tauron Ligi.

Jeszcze nie w pełnym składzie i bez pierwszego trenera, który przyjedzie do Gorzowa na początku września. A pod nieobecność Huberta Henno treningi prowadzi jego asystent Tomasz Kowalski.

Mimo że w porównaniu do poprzedniego sezonu w drużynie nastąpiło wiele zmian, to rozgrywający Mateusz Maciejewicz, rodowity gorzowianin, jest przekonany, że w tym sezonie zespół będzie wyżej w tabeli niż w poprzednich.