Już jutro w Nowej Soli startuje 18. edycja Solanin Film Festiwal, na którym pojawią się m.in. Wojciech Smarzowski, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Katarzyna Figura. W tym roku filmowi twórcy powalczą o nagrody w pięciu kategoriach, a zupełną nowością będzie konkurs debiutów.

O szczegółach opowiada dyrektor festiwalu Karol Kolba:

Na organizację tegorocznego festiwalu filmowego w Nowej Soli 125 tys. złotych wyłożył samorząd województwa.

Program imprezy można zobaczyć na stronie internetowej Solanin.pl.