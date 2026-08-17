Zielona Góra i jej tradycje winiarskie na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego? Tego chcą regionaliści i pasjonaci historii miasta.

W czwartek w zielonogórskiej Sali Szeptów konsultacje społeczne w tej sprawie zorganizowała Fundacja Tłocznia:

Konsultacje społeczne są niezbędnym elementem procesu wpisania obiektu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Fundacja Tłocznia planuje zorganizować co najmniej jeszcze jedno spotkanie. Lubuskie na wspomnianej liście obecnie ma tylko jednego reprezentanta: wesela górali bukowińskich z Brzeźnicy.