Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przygotowuje się do zbiórki „Z uśmiechem do szkoły”. To coroczna akcja, podczas której zbierane są przybory szkolne, które trafią do potrzebujących rodzin. Akcja odbędzie się 21 i 22 sierpnia.

Wolontariusze będą czekać na darczyńców w sklepach. W wielu miejscach ustawione będą specjalne kosze na dary – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnej Caritas:

Sylwia Grzyb informuje, że osoby, które potrzebują wsparcia, nadal mogą zgłaszać się do placówki:

Plecaki wypełnione akcesoriami szkolnymi trafią do dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego.