Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przygotowuje się do zbiórki „Z uśmiechem do szkoły”. To coroczna akcja, podczas której zbierane są przybory szkolne, które trafią do potrzebujących rodzin. Akcja odbędzie się 21 i 22 sierpnia.
Wolontariusze będą czekać na darczyńców w sklepach. W wielu miejscach ustawione będą specjalne kosze na dary – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnej Caritas:
Sylwia Grzyb informuje, że osoby, które potrzebują wsparcia, nadal mogą zgłaszać się do placówki:
Plecaki wypełnione akcesoriami szkolnymi trafią do dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego.
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