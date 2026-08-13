Weź udział w biegu i pomóż gorzowskiemu hospicjum. 30 sierpnia Stowarzyszenie Sportowe Agrafka Chartów, organizuje charytatywny bieg „Szlakiem Bielika”, z którego cały dochód zostanie przekazany na rzecz Hospicjum św. Kamila w Gorzowie.

Wydarzenie odbędzie się w Chartowie w gminie Słońsk. Organizatorzy spodziewają się około 400 zawodników. Zapisy wciąż jeszcze trwają.

By pomóc hospicjum, nie trzeba jednak brać udziału w biegu. Od kilku lat tysiące mieszkańców przybywają do niewielkiego Chartowa, by kibicować zawodnikom i brać udział w charytatywnym festynie. Mówi Krzysztof Skrzypnik, organizator wydarzenia i Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum:

– Takie wydarzenia maja dla nas ogromne znaczenie – mówi Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum:

Charytatywny bieg i festyn 30 sierpnia w Chartowie, w gminie Słońsk. Więcej informacji i zapisy na stronie >>panel.maratonczykpomiarczasu.pl/<<.