Jak ważnym miejscem pomocnym w kojeniu bólu fizycznego i duchowego jest Hospicjum nie trzeba nikogo przekonywać. Często jednak rodziny, które kierują swoich najbliższych do gorzowskiego Hospicjum im. św. Kamila są przekonane, że właśnie ta instytucja leczy pacjentów. To nie do końca jest prawda twierdzi Anna Kobyłka, koordynatorka akcji charytatywnych w Hospicjum.

Jednym z najnowszych pomieszczeń w gorzowskim Hospicjum, które pozwala godnie odejść pacjentowi jest „Sala Pożegnań”. To ważne miejsce przekonuje Anna Kobyłka.

Wszelkie informacje na temat działalności gorzowskiego Hospicjum dostępne są na stronie placówki pod adresem: https://hospicjum-gorzow.pl/