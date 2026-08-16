Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu zaprasza na ostatnie wakacyjne spotkania. W planach między innymi kulinarne warsztaty. Zaplanowane na 19 sierpnia wydarzenie kierowane jest do dzieci i młodzieży. Udział w warsztatach jest darmowy.

Liczba uczestników jest ograniczona. Jak zaznacza dyrektor placówki kultury Damian Siemiński organizatorzy zabezpieczają wszystkie produkty wykorzystywane podczas zajęć. – Ogłosiliśmy także konkurs plastyczny i czekamy na prace – zaznacza odpowiedzialny za jasieńską kulturę:

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30 sierpnia w parku miejskim w Jasieniu.