Przed nami Nocny Szlak Kulinarny. Jedna z najbardziej lubianych miejskich imprez rozpocznie się 28 sierpnia i będzie trwała dwa dni.

Gorzowianie zwracają jednak uwagę, że w ostatni weekend wakacji są często poza miastem, więc może warto pomyśleć nad zimową edycją wydarzenia:

Daria Raniś z Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu przyznaje, że to sprawa, którą można przedyskutować

A co wy myślicie? Czy, na wzór letniej, powinna powstać także zimowa edycja Nocnego Szlaku Kulinarnego? Czekamy na wasze opinie na radiowym facebooku.