Polska znalazła się na liście krajów europejskich Starlink Roam – wynika ze strony centrum pomocy systemu Starlink. Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

We wtorek media informowały, że Polskę wyłączono z europejskiego regionu mobilnego systemu łączności satelitarnej Starlink, co dla polskich klientów korzystających z terminali w podróży oznaczać miało wzrost wydatków.

Zgodnie z aktualną na czwartek wieczór (13 sierpnia) informacją na stronie internetowej centrum pomocy dla systemu Starlink, Polska znajduje się już na liście krajów europejskich, czyli zgrupowanych jako jeden region dla planu Roam (W drodze). Ze strony zniknęła też, widniejąca tam wcześniej informacją, zgodnie z którą Polska nie była uwzględniona w regionie Europy, a konta zarejestrowane w Polsce miały być traktowane jako przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce.

Szef MC: Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami

Zmianę skomentował w czwartek wieczorem (13 sierpnia) wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich. Deklaracja jaką otrzymałem jest jasna: Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami

– napisał szef MC.

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SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich. Deklaracja jaką otrzymałem jest jasna: Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polscy klienci nie będą objęci… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 13, 2026

Najnowsza aktualizacja zasad świadczenia usług Starlink wprowadza podziały na regionalne strefy geograficzne. Kluczowa reguła opiera się na założeniu, że państwa zaliczone do tego samego obszaru nie generują dodatkowych obostrzeń, a przemieszczanie się między nimi nie jest traktowane jako podróż międzynarodowa. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw. Na oficjalnej liście są m.in.: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, a także m.in. Francja, Hiszpania, Włochy, Rumunia oraz Norwegia. Zaktualizowanej polityce nowi klienci podlegają od 14 lipca, a obecni będą podlegać od 17 sierpnia.

W czwartek rano do opublikowanych wcześniej przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX zasad użytkowania odniósł się premier Donald Tusk.

Na tym etapie dostaliśmy zapewnienia z tamtej strony, że sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana (…). Strona amerykańska, Starlink, nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało. Niektórzy sugerują z tamtej strony, że to jest po prostu błąd i że będą go naprawiać. (…) Ja naprawdę nie rozumiem, jak mogło do tego dojść, ale mam nadzieję, że to się uda wyjaśnić i że okaże się to po prostu nieporozumieniem

– powiedział szef rządu.

W środę Gawkowski informował, że zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. W programie Onet Rano podkreślił, że Polska może w każdej chwili wyłączyć platformę X.

Jeżeli komuś wydaje się, że Polska to państwo, w którym amerykańskie firmy czy jakiekolwiek korporacje ze świata sobie hulają i nie możemy nic zrobić, to też mamy swój czerwony przycisk. (…) Polska jest suwerennym państwem, mocnym, jeżeli chodzi o swoje umiejętności cyfrowe

– zaznaczył.

Dodał, że to dobra wiadomość dla polskich użytkowników i oczekuje, że deklaracja SpaceX zostanie „szybko przełożona na praktykę i firma poinformuje o tym klientów”. Podkreślił, że Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach Europy.

Natomiast wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do Elona Muska, by przestał dyskryminować polskich użytkowników Starlinka. Dodał, że inaczej Polska może „przemyśleć kwestię płacenia Muskowi 50 milionów dolarów rocznie za jego usługi”.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Starlink użytkownicy standardowych pakietów mobilnych mogą przebywać ze sprzętem poza granicami kraju rejestracji przez maksymalnie 30 dni w ramach jednej podróży. Po upływie tego miesiąca niezbędny jest powrót do Polski w celu „zresetowania licznika lokacyjnego”, przejście na znacznie droższy pakiet lub zmiana kraju rejestracji. Przemieszczanie się między państwami znajdującymi się na liście krajów europejskich nie jest traktowane jako podróż międzynarodowa.