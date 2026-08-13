Miłośnicy regionu i jej historii dążą do wpisania tradycji winiarskich Zielonej Góry na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Dziś odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, a zorganizowała je Fundacja Tłocznia. Mówi jej prezes Bartłomiej Gruszka:

Na konsultacje przyszli głównie miejscowi pasjonaci. Wśród nich Michał Łukasiewicz ze Stowarzyszenia Miłośników Zielonej Góry „GrineGóra”:

Szansę wpisania tradycji winiarskich Zielonej Góry na krajową listę optymistycznie ocenia Karolina Idryjan, kierownik miejscowego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Konsultacje społeczne są niezbędnym elementem procesu wpisania obiektu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Fundacja Tłocznia planuje zorganizować co najmniej jeszcze jedno spotkanie. Lubuskie na wspomnianej liście obecnie ma tylko jednego reprezentanta: wesela górali bukowińskich z Brzeźnicy.