Policjanci z Zielonej Góry zakończyli brawurową jazdę 16-latka, który od jakiegoś czasu poruszał się po mieście na jednym kole. Swoje popisy rejestrował, a nagrania umieszczał w internecie – poinformowała we wtorek (4 sierpnia) podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Od pewnego czasu do policjantów z tego miasta docierały informacje o motocykliście, który jeździł po mieście, poruszając się na jednym kole lub driftując, czyli w poślizgu. Taka sytuacja powtarzała się wielokrotnie, najczęściej gdy ruszał na skrzyżowaniu po zmianie świateł. Nagrania z tej jazdy umieszczał w internecie.

Po analizie zapisów z miejskiego monitoringu policjanci szybko namierzyli motocyklistę. Okazał się nim 16-letni chłopak niemający prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Ulice to nie miejsce do jazdy na jednym kole czy ćwiczenia umiejętności kaskaderskich, zwłaszcza przy otwartym ruchu ulicznym. Takie zachowanie jest lekkomyślne i niebezpieczne nie tylko dla osoby, która to robi, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego

– zaznaczyła Stanisławska.

Przypomniała, że zgodnie z marcową nowelizacją Prawa o ruchu drogowym celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg (driftowanie) i celowa utrata styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół są zakazane. Za takie wykroczenie policjanci mogą zatrzymać kierującemu prawo jazdy.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy policjanci z Zielonej Góry wyciągają konsekwencje wobec osób traktujących ulice jak place treningowe czy tory wyścigowe, popisujących się na nich niebezpieczną jazdą czy też głośnym dźwiękiem stuningowanych wydechów.

Takich interwencji i nocnych kontroli w centrum miasta będzie jeszcze więcej

– zapowiedziała podinsp. Stanisławska.