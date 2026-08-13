Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie – poinformował BBN. Wśród awansowanych znaleźli się: dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych gen. Tomasz Jatczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej płk Renart Skrzypczak.

Informację o nominacjach generalskich i admiralskich podało w czwartek (13 sierpnia) w mediach społecznościowych Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; nominacje mają zostać wręczone w sobotę, podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Wcześniej w czwartek informację o nominacjach i ich kontrasygnacie przez premiera przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie

– czytamy w komunikacie.

Awans na drugi stopień generalski – generała dywizji – otrzymało sześciu generałów brygady: niedawno powołany nowy dowódca WOC Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Tomasz Jatczak, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód Rafał Kowalik, dyrektor departamentu budżetowego w MON Sławomir Kozicki, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej Sławomir Lidwa oraz dyrektor departamentu infrastruktury w MON Jacek Sankowski.

Wiceadmirałem – odpowiednikiem generała dywizji w Marynarce Wojennej – został kontradmirał Piotr Sikora – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czternastu oficerów – w tym trzynastu pułkowników i jeden komandor – otrzymało swój pierwszy stopień generalski, odpowiednio generała brygady i kontradmirała. To m.in. kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, płk Renart Skrzypczak, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej i płk Dariusz Kwiatkowski – zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Awanse na pierwszy stopień generalski otrzymali też oficerowie pracujący w MON i Sztabie Generalnym Wojska Polskiego: płk Grzegorz Faka, dyrektor departamentu kadr w MON, płk Dariusz Piotrowiak, zastępca szefa departamentu kontroli w MON, płk Janusz Misiak, zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego w SGWP, płk Mirosław Płomiński, zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w SGWP, oraz płk Mirosław Postołowicz, zastępca szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia w SGWP.

Kto wśród nowych generałów? Szef MON wskazał nazwiska

Zdaniem wicepremiera na awanse generalskie zasługują: szefowa Służby Wywiadu Wojskowego płk Dorota Kawecka, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko i szef Agencji Wywiadu płk Paweł Szota.

Szef MON poinformował, że zwrócił się do prezydenta z wnioskiem dotyczącym płk Kaweckiej, jednak na razie nie został jeszcze rozpatrzony.

Dodał, że ma nadzieję, iż „będzie profesjonalne podejście ze strony Kancelarii Prezydenta” i w obliczu ostatnich dokonań służb – takich jak dokonywane przez ABW zatrzymania osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem czy uniemożliwianie aktów dywersji – wnioski uzyskają akceptację prezydenta.

Uważam, że jest to potrzebne, że po prawie trzech latach służby na tych stanowiskach zasługują na ten awans

– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.