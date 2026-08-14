W ramach wakacyjnych spotkań w Żagańskim Pałacu Kultury zaplanowano warsztaty rytmiczne dla dzieci. Spotkania odbędą się 18 i 20 sierpnia. Instruktorzy zachęcają także do dołączenia do sekcji kuglarstwa i surwiwalu.

Udział w warsztatach jest darmowy. Jak zaznacza pracownik pałacu Maciej Rosiński zajęcia te mają na celu rozwijanie muzycznych pasji, a także integrację najmłodszych. – Będzie to rytmika i zabawa z użyciem kolorowych rurek – zaznacza instruktor:

Początek wtorkowych zajęć godzina 12.00.