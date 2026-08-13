Zielonogórzanie, którzy chcą osobiście zastrzec swój numer PESEL powinni udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta na deptaku. Magistrat wydał komunikat, w związku z masowym wyciekiem danych z platformy MyDr.

Urzędnicy proszą, żeby nie przychodzić do głównego budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22, a skierować się do wydziału przy al. Niepodległości 10.

Mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kontaktów z mediami:

Urzędnicy przypominają że zastrzeżenia można dokonać także w aplikacji mobilnej mObywatel, albo logując się na oficjalnej stronie gov.pl lub bezpośrednio na portalu mobywatel.gov.pl.