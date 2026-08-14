Jutro w południe w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się defilada pododdziałów oraz sprzętu wojskowego. W paradzie weźmie także udział blisko 200 żołnierzy oraz kilkadziesiąt jednostek sprzętu z Czarnej Dywizji.

Na Wisłostradzie zaprezentują się mundurowi ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To także kilkaset egzemplarzy pojazdów kołowych i gąsienicowych. Jak mówi major Artur Pinkowski z dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej również Czarna Dywizja pokaże to, co najnowocześniejsze:

Dodajmy, że w warszawskiej defiladzie weźmie także udział kilkadziesiąt statków powietrznych.