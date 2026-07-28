Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o transkrypcji malżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą. W rekacji na to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oskarżył prezesa TK Bogdana Święczkowskiego o łamanie konstytucji. Przepisy, o których mowa, to rozporządzenie resortu cyfryzacji, które wprowadza wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą.

Krzysztof Gawkowski podkreślił, że w Polsce każdy ma prawo do szczęścia i godności. Zdaniem ministra cyfryzacji, Trybunał Konstytucyjny realizuję polityczną agendę i poniża osoby nieheteronormatywne:

Orzekając o niezgodności przepisów dotyczących transkrypcji małżeństw zawartych za granicą Trybunał Konstytucyjny przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podnosili oni, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozprządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Rozporządzenie ma wejść w życie 23 sierpnia.