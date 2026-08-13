Jest to jedna z mniej wartościowych inwestycji, jakie były ostatnio oddane do użytku w nowosolskim szpitalu, ale bardzo ważna. Chodzi o nowy magazyn odpadów medycznych, który kosztował 900 tysięcy złotych. W obiekcie będą przechowywane te materiały, które nie zostaną spalone na miejscu i będą czekać w dobrych warunkach na wywiezienie do utylizacji. – Dołożyliśmy do tego zadania 550 tysięcy złotych – mówi Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta.

Do końca roku obok nowosolskiego szpitala powstanie nowy parking na około 200 miejsc postojowych.